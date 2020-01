Wilde Jagd Bluadiger Dammerl und Luzier

Am Samstag, 4. Januar, findet ab 19 Uhr die zweite „Bodenmaiser Rauhnacht“ statt.

BODENMAIS Die sogenannten Rauhnächte zwischen Weihnachten und Neujahr sind von Mystik und geheimnisvoller Stimmung geprägt. Geht man nach dem alten Volksglauben, zogen sich die stürmischen Mächte, die während den Rauhnächten das Regiment übernehmen, nach dem 6. Januar wieder zurück und die „Wilde Jagd“ begibt sich am Ende der Rauhnächte wieder zur Ruhe. Als „Wilde Jagd“ wurden die übernatürlichen Dämonen bezeichnet, die über den Himmel „jagten“. Sie galten als Vorboten für Katastrophen wie Kriege, Dürren oder Krankheiten. Sie konnten aber auch den Tod desjenigen anzeigen, der sie sichtete.

Wer kennt den „Bluadigen Dammerl“ oder die „Luzier“?

Auch im Bayerischen Wald sind die alten Sagen noch heute verbreitet und werden weitergegeben. Wer kennt den „Bluadigen Dammerl“ oder die „Luzier“? Beides sind Sagengestalten, die den Bayerwaldkindern vor langer Zeit Angst und Schrecken einjagten. Wer einmal tiefer in die Welt der Mystik rund um die Raunächte eintauchen möchte und ein entsprechend starkes Nervenkostüm besitzt, ist bei der der „Bodenmaiser Rauhnacht“ am 4. Januar am Marktplatz genau richtig.

Gruselige Masken und Kostüme

Die Hexen- und Perchtengruppe „Waidler Deifen“ aus Zachenberg hat dafür ein eigenes Theaterstück geschrieben. Darin werden die bekanntesten regionalen Sagengestalten erklärt und viele althergebrachte Bräuche erläutert. Wussten Sie, warum man in den Rauhnächten keine Wäsche waschen sollte? Anschaulich, mystisch, voller Spannung und Feuerzauber wird dies durch die Hexen und Perchten mit eindrucksvollen Kostümen vermittelt. Die vielen Stunden Arbeit und die Liebe zum Detail in Masken, Kostümen und Dekoration werden sicher das Publikum zum Staunen bringen.

Natürlich wird auch die Bodenmaiser Wolfauslassergruppe „d´Heuern“ rund um „Hirte“ Christian Haller in das Geschehen mit eingebunden. Bei der abschließenden „Wilden Jagd“ sollten sich die Besucher von den Perchten nicht erschrecken lassen, sondern sich sogar freuen, wenn sie berührt werden. Denn das bringt Glück.

Bodenmaiser Vereine sorgen für das leibliche Wohl

Nach dem Spektakel bleibt selbstverständlich noch Zeit für Bilder, Fragen und das leibliche Wohl. Gemeinsam sorgen die Bodenmaiser Vereine EC Eintracht, die Armbrustschützen, der TSV, der Handarbeitstreff und der Frauenbund für die Verpflegung der Besucher sowie für die aufwendige Dekoration und den Bühnenbau.

Die Bodenmaiser Rauhnacht beginnt am Samstag, 4. Januar, gegen 19 Uhr auf dem Marktplatz. Die Verpflegungsstände öffnen bereits um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei!