Momente der Zuversicht Digitaler Adventskalender der Stadt Burghausen

Start des 1. Digitalen Adventskalenders der Stadt Burghausen – 24 Überraschungen verpackt in Kurzvideos

Burghausen. Burghausens Erster Bürgermeister Florian Schneider hatte da vor gar nicht allzu langer Zeit eine Idee, die jetzt in Form des 1. Digitalen Adventskalenders der Stadt Burghausen für alle sichtbar wird. „Ich habe überlegt, wie wir als Stadt einen Beitrag leisten können, damit die Adventszeit für die Menschen in Burghausen und darüber hinaus ein bisschen unbeschwerter wird. Da kam mir der Einfall, wir könnten Momente der Zuversicht schenken“, erklärt Bürgermeister Florian Schneider.

Gemeinsam mit den Mitarbeitern, aber auch im Gespräch mit Vereinen, Verbänden, Stadträten, Kreativen ist die Idee erwachsen, mit 24 Kurzvideos (je max. 90 Sekunden Länge) den Betrachtern eine Freude zu machen. „Ablenkung, einfach mal kurz aus dem Alltag gerissen werden, Schmunzeln und das mit Abstand wo und wann man sich Zeit nehmen will“, so die Zielsetzung.

„Das Feedback war gigantisch“, weiß Alexandra Königseder zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung. „Wir haben innerhalb weniger Stunden die ersten Zusagen bekommen, auch von Künstlern und Musikern, die über Burghausen hinaus bekannt sind.“ Mehr darf natürlich nicht verraten werden, sonst seien es keine Überraschungen mehr. Aber eines darf verraten werden: Das Burghauser Stadtoberhaupt macht den Anfang und bedankt sich stellvertretend bei Renate Wittmann, die seit fast 40 Jahren als Reinigungskraft bei der Stadt arbeitet, dafür, dass auch in diesen schweren Zeiten immer alles so hygienisch rein ist. „In diesem Fall ist kein Homeoffice möglich wie bei den vielen vielen Tausend weiteren Reinigungskräften in Verwaltungen, Krankenhäusern, Schulen etc.“, sagt der Bürgermeister unter anderem. Die Details gibt’s im Video.

Ab 1. Dezember bis zum 24. Dezember wird täglich ein Kurzvideo auf dem städtischen YouTube-Kanal, der städtischen Facebook-Seite sowie unter www.burghausen.de (Startseite Adventskalender) veröffentlicht. „Wir freuen uns über Zuspruch und positive Resonanz, denn das ist mir wichtig zu betonen, dieses Projekt soll den Zusammenhalt der Menschen zeigen und Zuversicht stiften, weil dann kommen wir trotz allem gut durch diese fordernde Zeit“, so Bürgermeister Schneider.

Und wer nun denkt, er könne, solle, wolle unbedingt auch mitmachen beim 1. Digitalen Adventskalender der Stadt Burghausen, der schreibt eine Mail mit Kurzbeschreibung an buergermeisterbuero@burghausen.de. „Wer weiß, wenn es so weitergeht, können wir in den Weihnachtsfeiertagen auch noch für Frohsinn sorgen“, so der Bürgermeister.

Die 24 Kurzvideos sollen die Betrachterin/ den Betrachter mit einem Lächeln zurücklassen und für einen kurzen Moment alles ringsrum vergessen machen. Die Videos sind eine Gemeinschaftsbotschaft von der Stadt Burghausen, Burghauser Vereinen, Verbänden, Schulen, der Burghauser Polizei, dem Campus Burghausen, Partnerstädten, Werbering, Kreativen, Künstlern und Burghausen-Fans.

Alle "Promis", die einen Beitrag übermittelt haben, sind irgendwie mit Burghausen verbunden. Manche stammen aus der Salzachstadt, einige sind schon häufig in Burghausen aufgetreten und haben dadurch eine freundschaftliche Beziehung in die Stadt oder werden hoffentlich bald ihre Kunst auf einer Burghauser Bühne zeigen können. Alle anderen haben eine direkte Verbindung zu Burghausen, weil sie in Burghausen leben und/oder arbeiten.

Erster Bürgermeister Florian Schneider wünscht gemeinsam mit der Stadtverwaltung Burghausen und allen, die am 1. Digitalen Adventskalender mitgewirkt haben: EINE SCHÖNE VORWEIHNACHTSZEIT UND FROHE SOWIE GESUNDE WEIHNACHTEN 2020.