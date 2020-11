Lions-Loskalender-Aktion Kalender-Gewinnzahlen ab 1. Dezember checken

Kalenderbesitzer sollten von 1. bis zum 24. Dezember täglich die Gewinn-Nummern des Tages überprüfen

Landkreis. Einer liebgewonnenen Tradition im Landkreis kann die Pandemie nichts anhaben: Die Loskalender-Aktion des Lions Club Altötting Burghausen findet auch heuer statt und beschert jedem Kalenderbesitzer vom 1. bis zum 24. Dezember täglich ein gespanntes Kribbeln, wenn die Gewinn-Nummern des Tages überprüft werden.

Schließlich gibt es allerhand zu gewinnen: Neben den zahlreichen Kleinpreisen winken einmal mehr tolle Hauptpreise: ein Einkaufsgutschein über 800 Euro von Mode Mayer, ein Apple MacBook im Wert von 800 Euro und ein Pedelec im Wert von 3.000 Euro. Der Hauptpreis am Heiligen Abend ist auch heuer wieder ein blütenweißer, schnittiger Toyota Aygo im Wert von 11.500 Euro.

Tagesaktuell werden die Gewinnzahlen ab 1. Dezember auf der Homepage des Lions Club Altötting Burghausen veröffentlicht unter www.lions.de/web/lc-altoetting-burghausen/gewinnnummern-lid

Viel Glück also mit Ihrem Kalender: Die Gewinn-Ausgabe-Stellen sind wieder das Versicherungsbüro Dreistein in Burghausen und Fashion Point in Neuötting ...