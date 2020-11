Ab Freitag wird es weihnachtlich Burghausen erstrahlt im Weihnachtslichterglanz

Rechtzeitig zum ersten Advent erstrahlt die Salzachstadt ab Freitag, 27. November, im weihnachtlichen Lichterglanz.

Burghausen. Die Einkaufsstraßen der Neustadt laden ebenso zu einem

gemütlichen, vorweihnachtlich illuminierten Schaufensterbummel ein wie

die Altstadt, in der es wieder besonders heimelig wird. Die historischen

Altstadtfassaden am Stadtplatz wurden mit mehr als 400 Meter langen

Lichterketten nachgezeichnet und bieten so vor der erleuchteten Burg ein

einzigartiges, weihnachtliches Ambiente.

Auch in den Grüben wird es winterlich romantisch, wenn Weihnachtssterne leuchten, die mit Lichterketten und Leuchtelementen geschmückten Bäume im hellen Lichterglanz strahlen und wohlig flackernde Kerzen in Holzlaternen vor den Geschäften die Kunden willkommen heißen. So kommt in den Burghauser Einkaufsstraßen beim Shoppen (an den Adventssamstagen übrigens bis 18 Uhr) und Spazieren weihnachtliche Stimmung auf, und bei einem Glühwein to go und kleinen Leckerbissen aus den heimischen Gastwirtschaften kann man sich so richtig in Adventsstimmung versetzen lassen.