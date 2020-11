Wiederholung im BR Unter unserem Himmel - Adventsingen in Raitenhaslach

Übertragung des Konzerts vom 2.12.2018 am Sonntag, 29. November, um 19.15 Uhr

Burghausen. Aufgrund der Corona-Lage konnte das diesjährige Adventsingen leider nicht aufgezeichnet werden und so wurde kurzfristig entschieden, das „Adventsingen in Raitenhaslach" zum 1. Advent im BR Fernsehen zu wiederholen.

Wer sich eine besondere Einstimmung in die Adventszeit wünscht, sollte das festliche Adventsingen im Bayerischen Fernsehen nicht versäumen, das 2018 an einem ausgesucht schönen Ort stattgefunden hat: in der Kirche des ehemaligen Zisterzienserklosters Raitenhaslach bei Burghausen, die zu den schönsten und bedeutendsten Barockbauten Bayerns zählt.

Traditionsbewusste Sänger und Musikanten aus Oberbayern, Niederbayern und dem Salzburger Land gestalten das Adventsingen mit alpenländischen Liedern und Weisen; die musikalische Leitung übernimmt Otto Dufter, selbst Volksmusikant und Leiter der Musikschule Grassau, die als Talentschmiede für den Volksmusik-Nachwuchs gilt.

Der Schauspieler und BR-Sprecher Peter Weiß trägt dazu Texte des Schriftstellers Gerd Holzheimer vor, die im wahrsten Sinne des Wortes besinnlich sind: ebenso wie das Musikprogramm verfallen sie keiner vorweihnachtlichen Sentimentalität, sondern fragen aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel nach dem tieferen Sinn der Advents-zeit und sprechen auch Zuschauer an, die sich mit religiösen Themen schwer tun.

Mitwirkende:

Duschlhof Gsang

Gerzkopf Geigenmusi

In Hofer Dreigesang

Soatntrilogie

Bläser der Schladl-Musi

Chor des Münchner Advent

Die Sendung ist bereits in der BR Mediathek unter folgendem Link abrufbar:

Adventsingen in Raitenhaslach

https://www.br.de/mediathek/video/unter-unserem-himmel-29112020-adventsingen-in-raitenhaslach-av:5fbcca0781ff1b00136094b9