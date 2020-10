Sonntag in Burghausen „Gallimarkt“ wird ohne Markt veranstaltet

Corona-Vorsichtsmaßnahme: Geschäfte öffnen, aber kein Markt - verkaufsoffen in Burghauser Alt- und Neustadt am Sonntag, 25. Oktober, von 13 bis 17 Uhr

Burghausen. Die Stadt Burghausen sagt den Gallimarkt am Sonntag, 25. Oktober, am Stadtplatz ab. Grund sind vor allem die steigenden Inzidenzwerte in den angrenzenden Landkreisen und die Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten.

„Wir können auf dem Markt keine Kontaktdaten erheben und damit können im Zweifelsfall Infektionsketten nicht nachvollzogen werden. Das Risiko ist zu hoch, auch wenn wir im Landkreis Altötting aktuell (Stand 23. Oktober 2020, 00.00 Uhr) nach Informationen des RKI ein geringes Infektionsgeschehen haben“, sagt Burghausens Erster Bürgermeister Florian Schneider.

In Abstimmung mit dem stationären Handel, Werbering und Freunde der Altstadt, findet der verkaufsoffene Sonntag aber wie geplant von 13 bis 17 Uhr statt. „Unser Einzelhandel und die Gastronomie verhalten sich vorbildlich, alle Regeln werden eingehalten“, betont Erster Bürgermeister Schneider.

Der Handel und die Gastronomie müssen gefördert werden und das Risiko, dass ein weiterer Lockdown kommt, so klein wie möglich gehalten werden. „Es ist schwierig hier die richtige Entscheidung zu treffen. Wir leisten mit der Absage des Gallimarktes unseren Beitrag zur Vorsicht und möchten trotzdem natürlich die Menschen nach Burghausen einladen zum Flanieren, Spazieren und zum Einkaufen“, betont Erster Bürgermeister Florian Schneider.

Auch die hiesige Gastronomie wird am Sonntag bei schönem Wetter die Freischankflächen geöffnet haben: „Besuchen Sie die Biergärten, genießen Sie den Herbst mit dem nötigen Abstand und bleiben Sie gesund!“, appelliert das Stadtoberhaupt.

Auch die verkehrsrechtlichen Anordnungen werden mit der Marktabsage außer Kraft gesetzt. Der Stadtplatz ist ganz normal passierbar. Der Citybus verkehrt im Halbstundentakt bis 19 Uhr. Die Stadtbibliothek Burghausen öffnet nicht.