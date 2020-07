Es geht weiter Burghausens Open-Air-Kultur am Wochenende

Burghausen. Burghausens Open-Air-Kultur geht in die nächste Runde: Am Donnerstag, 9. Juli, ab 19 Uhr, kann man sich noch mal dem Fernreiseboulevard mit Lotte Llacht, Nadine Konietzny, Lisa Sara Riemann und Patrick Brenner anschließen. Diesmal geht die Reise durch die Grüben, beginnend am Torbogen/Tapasbar.

Am Samstag, 11. Juli, um 11 Uhr, bringt die Jugendphilharmonie Burghausen unter der Leitung von Philipp Walcher am Bürgerplatz ein Ständchen. Mit dabei sind mehr als 20 junge MusikerInnen in klassischer Besetzung mit Streichern, Holz- und Blechbläsern und Schlagwerk. Bei Regen ziehen sie um in die Messehalle. Ab 14 Uhr ist das Saxophon-Quartett Reedguard wieder an der Reihe: Werner Vitzthumecker, Christian Dicker, Peter Gerlach und Robert v. Siemens. Sie bespielen mit jazzinspirierten Balladen, Swing und lateinamerikanischen Rhythmen verschiedene Stationen rund um den Stadtplatz.

Am Sonntag, 12. Juli, um 11 Uhr, zwischen Lindenheim und Wasserplatz macht die Burgbankerlmusik des GTEV Almenrausch-Lindach noch mal super gute Volksmusik.

Darüber hinaus startet ab 10. Juli im Stadtpark das Open Air-Theaterprojekt „Kafka“: eine Kooperation des „Theater der Jugend“ mit dem Jugendbüro Burghausen. Hierzu können die Karten online über das Theater der Jugend erworben werden. Im 15-Minuten-Takt ab 21 Uhr werden die Zuschauergruppen in das Innere von Kafkas Romanfragment geschickt und der „Prozess“ beginnt für sie als eine Nachtwanderung durch die

fragile und zuweilen geisterhafte Traumwelt des Franz Kafka.

Ein Ausblick auf die kommende Woche: Gedanken zu Mobilität und Stadtentwicklung thematisiert die Künstlerin Claudia Döring am Mittwoch, 15. Juli, mit ihrem Projekt „ChairWalk“ durch die Neustadt rund ums Campusgelände.

Bei schlechtem Wetter müssen alle Veranstaltungen bis auf das Ständchen der Jugendphilharmonie Burghausen entfallen.