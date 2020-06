Film ab! Burghauser Ankersaal öffnet wieder

Ab 2. Juli heißt es wieder „Film ab!“ im Burghauser Programmkino

Burghausen. Die Zeit des Wartens auf besondere Kinoabende hat nun ein Ende. Mit dem brandaktuellen Drama „Queen & Slim“, einem filmischen Beitrag zur „Black Lives Matter“-Bewegung, eröffnet das Kulturbüro Burghausen das Juli-Programm im Ankersaal. Ausgewählte Festivalfilme, Künstlerbiografien, Grünes Kino und Dokumentationen laden nach der langen Zeit des Kulturstillstands ein, wieder das atmosphärische Ambiente des Kinos zu genießen.

„Die Sehnsucht nach Film- und Kulturveranstaltungen ist groß, deshalb haben wir uns entschieden, den Ankersaal so schnell es uns möglich war, wieder zu öffnen“, so Julia Fickert vom Kulturbüro Burghausen. Gezeigt werden vor allem Filme, die eigentlich im Frühjahr auf dem Programm hätten stehen sollen und Corona-bedingt abgesagt werden mussten. Darunter der heiß ersehnte Berlinale-Film „Undine“ sowie das Familiendrama „La Vérité“ mit den Filmdiven Catherine Deneuve und Juliette Binoche in den Hauptrollen.

Für einen sicheren Kinobetrieb müssen spezielle Hygiene-Maßnahmen umgesetzt werden, so zum Beispiel das Einhalten der Abstandsregeln natürlich auch im Kinogebäude. Deshalb sind derzeit nur 50 Personen zugelassen, um auch zu den Sitznachbarn Abstand zu wahren. Zwei Personen aus einem Haushalt dürfen nebeneinander sitzen. Die Kinotickets sind – anders als gewohnt – im Vorverkauf bei der Burghauser Touristik und im Bürgerhaus zu erwerben.

„Trotz vieler Einschränkungen freuen wir uns, dass der Kinobetrieb wieder läuft und prüfen derzeit sogar eine kleinere Variante unseres Kinosommers Raitenhaslach“, verrät Kulturbüro-Leiterin Birgit Reineke-Reiprich.

Das Filmprogramm im Juli:

Do. 02.07., 20 Uhr Queen & Slim

So. 05.07., 11 Uhr (Matinee) Snorri & Der Baby-Schwimmclub

Di. 07.07., 20 Uhr La Vérité

Mi. 08.07., 20 Uhr Milchkrieg in Dalsmynni

Di. 14.07., 20 Uhr Undine

Mi. 15.07., 20 Uhr Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

Di. 21.07., 20 Uhr Die perfekte Kandidatin

So. 26.07., 11 Uhr (Matinee) Jenseits des Sichtbaren - Hilma af Klint

Karten für die Filme gibt es ab Mittwoch, 24. Juni, im Bürgerhaus und bei der Burghauser Touristik GmbH. Detaillierte Infos zum Filmprogramm unter www.ankersaal.de.