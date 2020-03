Städtische Veranstaltungen verschoben Meisterkonzert und Schauspiel betroffen

Kulturamt gibt neue Termine bekannt

Burghausen. Diese Veranstaltungen der Stadt Burghausen wurden verschoben:

5. Meisterkonzert Maximilian Hornung, Cello und Herbert Schuch, Klavier 63. Saison 2019/20 verlegt auf Sonntag 14. Juni 2020, Stadtsaal Burghausen, Beginn 20 Uhr ( ursprünglich 3. April)

und

4. Schauspiel der Saison 2019/20 : „Lehman Brothers“ A.gon Theater München verlegt auf Montag, 21. September 2020 ( ursprünglich 1.April)

Aufgrund der epidemiologischen Situation können das letzte Meisterkonzert der Saison 2019/20 mit dem Cellisten Maximilian Hornung und dem Pianisten Herbert Schuch sowie das Schauspiel „Lehman Brothers“ mit dem A.gon Theater München nicht wie geplant stattfinden. Ausweichtermine konnten bereits gefunden werden: nach heutigem Stand kann das Meisterkonzert am Sonntag, den 14. Juni 2020 und das Schauspiel am Montag, den 21. September 2020 , beide im Stadtsaal Burghausen, nachgeholt werden. Die Karten behalten ihr Gültigkeit. Um besondere Beachtung wird gebeten, dass das Meisterkonzert aufgrund von Umbauarbeiten nicht mehr in der Aula des Kurfürst-Maximilian-Gymnasiums stattfindet.