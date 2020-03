Achternbusch Spezials Ausstellungseröffnung im Haus der Fotografie Burghausen

Der Titel der Ausstellung lautet „Barbara Gass: Herbert Achternbusch. Fotografien aus 30 Jahren”

Burghausen. Am Samstag, 14. März, um 19 Uhr startet das Herbert Achternbusch Spezial in Burghausen mit der Ausstellungseröffnung „Barbara Gass: Herbert Achternbusch. Fotografien aus 30 Jahren” im Haus der Fotografie.

Über 30 Jahre hat die Fotografin und Autorin Barbara Gass den Schriftsteller, Filmemacher und Maler Herbert Achternbusch mit ihrer Kamera begleitet. Als Setfotografin war sie bei Dreharbeiten unmittelbar vor Ort oder besetzte als Schauspielerin Haupt- und Nebenrollen in Achternbuschs Filmen. In dieser Zeit entstanden zahlreiche feinsinnige SW-Fotografien, die sowohl den provokanten und anarchischen Künstler als sensible Persönlichkeit zeigen als auch sein avantgardistisches Filmschaffen auf eindrucksvolle Weise dokumentieren.

Bis Ende Juni präsentieren verschiedene Orten in Burghausen Herbert Achternbusch und sein gattungsübergreifendes künstlerisches Werk in Film, Fotografie, Literatur, Malerei und Skulptur.

Bereits im Anschluss an die Ausstellungseröffnung setzt der Ankersaal mit einer Filmreihe zu Herbert Achternbusch an. Um 21 Uhr läuft sein erster Kinofilm „Das Andechser Gefühl” aus den Jahren 1974/75. Achternbusch selbst ist dort in der Hauptrolle mit Barbara Gass und Margarethe von Trotta zu sehen. Weiter geht es am Sonntag, 15. März, um 11 Uhr mit dem Film „Bierkampf” (1976/77).

Das bildnerische Schaffen von Achternbusch gilt es in der Ausstellung „Herbert Achternbusch. Malerei und Skulptur” ab 19. April in der Studienkirche St. Josef zu entdecken. Doch was wäre Achternbusch ohne seine Texte. Die BR-Sprecherin und Moderatorin Julia Cortis lässt ihn am 24. April um 19 Uhr mit seinen Texten und Gedichten selbst zu Wort kommen und spricht zugleich mit der Fotografin Barbara Gass über deren Zusammenarbeit und Erlebnisse mit dem Künstler.