„Steinschlag“ im Nea Zoi „It’s only Rock’n Roll…“

Mühldorfer Band gastiert in Altötting

Altötting. So manch einer erinnert sich vielleicht noch an die legendären Event-Konzerte im Mühldorfer Kultladen „M1“ wie „Adventssingen“ oder „Tanz in den Mai“ oder an die „Rock im Wald“-Open Airs in Flossing. Kaum zu glauben, aber wahr: 2020 feiert „Steinschlag“ 40. Geburtstag !!

Im September 1980 beschlossen fünf Burschen, für ihre Urlaubsliebe eine Kassette mit eigenen Songs aufzunehmen. Die „SOOPERS“, so der erste Bandname, wurden ins Leben gerufen. 1982 stehen sie in der Knaben-Realschule Altötting zum ersten Mal live auf der Bühne. Ein denkwürdiger Auftritt ... Mit dem Einstieg von Sänger und Gitarrist Franz Gottinger erfolgt im selben Jahr die Umbenennung in „Steinschlag“, denn man wollte rocken wie die „Rolling Stones“.

Die Songs werden selbst gestrickt, die Texte werden zum besseren Verständnis auf bayrisch verfasst.

Gerockt wird in der klassischen Besetzung mit zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug und als i-Tüpfelchen ein röhrendes Saxofon oben drauf.

„Eingebayrischte“ Coverversionen werden zur Spezialität: „Knocking on heaven’s door“ wird in „Nackert am Isartor“ umgedichtet , die „Honky Tonk Women“ der Rolling Stones werden zu „Hurnhaus Weibern“ , aus Springsteens „Fire“ wird der bayrische „Seiher“ ( ein Song gegen Alkohol

am Steuer) und aus Neil Youngs Drama-Song „Powderfinger“ wird eine liebevolle Hommage an den legendären Mühldorfer Schallplattenhändler namens „Ganglfinger“ .

Da auch die eigenen Songs wie „Wurschtsemme Blues“, „Gertraud“ oder „Die Party is vorbei“ bei den Fans Gefallen fanden, produzieren die Steinschläger 1996 in Eigenregie und unter Mithilfe von Pianist Christian Sobotta die Vinyl-LP „Blädschauer“ . Eine Songsammlung mit den bis dahin „größten Hits“ der Band.

Nach der „Blädschauer“- Tournee gab’s dann die ersten Risse im Bandgefüge. Drei der Steinschläger zogen die nächsten 15 Jahre mit den „Creedence Choogle Rockers“ durch die Lande und „Steinschlag“ traf sich nur noch zu special Events , z.B. bei runden Geburtstagen der Bandmitglieder.

Am 1. Mai 2013 erfolgte dann das gefeierte Comeback im „Erhartinger Sommerkeller“ als Vorband der „Choogle Rockers“ .

Man hat wieder Blut geleckt ! Und seitdem basteln Gitarrist/Sänger Franz Gottinger, Saxofonist Schrupper Hagn und Drummer Sepp Schuhbeck , Fritz Kollenda (Gitarre, Gesang) und Woife Fischer (Bass/Technik) wieder an neuen Songs und rocken die Bühnen in Bayern.

Am 14.03.2020 stehen die Steinschläger in Altötting im Kultur-Café „Nea Zoi“ auf der Bühne, um den hoffentlich zahlreich erscheinenden Fans alte und neue Songs zu präsentieren. Los geht’s um 20.30 Uhr.