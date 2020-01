Meisterkonzert-Reihe Sestetto Stradivari aus Rom

Italienische Spielfreude im Sechserpack in der KuMax-Aula

BURGHAUSEN. Am Mittwoch, 5. Februar, um 20 Uhr tritt das italienische Streichsextett „Sestetto Stradivari“ in der Aula des Kurfürst-Maximilian-Gymnasiums auf. Die sechs Mitglieder des renommierten römischen „Orchestra dell’ Accademia nazionale di Santa Cecilia“ hatten 2001 anlässlich einer Ausstellung über die „Kunst der Geige“ bei einem Konzert die Ehre, ausschließlich auf originalen Stradivaris spielen zu dürfen. Dies war die Inspiration für die Gründung eines festen Ensembles, das gleich eine internationale Karriere hinlegte.

Leider hat das Streichsextett, also je zwei Violinen, Bratschen und Celli, in der Kammermusikpraxis im Gegensatz zum Streichquartett einen Nischenplatz. Dabei bietet es eine herrliche klangliche Fülle, die sich aus der Eigenständigkeit und weitgehenden Gleichberechtigung der Stimmen ergibt.

Die Werke, die im Konzert zur Aufführung kommen, Brahms‘ Streichsextett Nr. 1 B-Dur op. 18 und Tschaikowskys Souvenir de Florence sind der wunderbare Beweis dafür. Harmonie und musikalische Leidenschaft sind die Grundlage für ein einzigartiges Zusammenspiel der sechs Instrumentalisten. Im Heimatland Italien gastieren sie bei so renommierten Festivals wie dem Alessandro-Scarlatti-Festival in Neapel oder dem Ravello-Festival. Bei der in Rom so beliebten „Notte Bianca oder der „Notte dei Musei“ begeistern sie das Publikum regelmäßig. Der Komponist Alessandro Bellino widmete ihnen bereits eine eigene Komposition, die sie auch uraufführten. Das Ensemble ist aber auch gern auf internationalen Podien zu Gast, zuletzt 2018 auf einer Tournee in Südamerika. Ihre Einspielung von Werken A. Schönbergs und P.I. Tschaikowskys war 2015 für den Grammy Award nominiert. Ihr Können geben die MusikerInnen regelmäßig in Meisterkursen für Kammermusik weiter. Derzeit ist das Ensemble Residence Artist des innovativen Projekts „Villa Pennisi in Musica“ in Katanien, das sich mit der Verschmelzung von Musik, Architektur, Klangtechnik und Social – Media - Kommunikation beschäftigt. Ein weiteres hochinteressantes musikalisches Spektrum erschließt sich das Sestetto mit der Aufführung von zeitgenössischer Musik.

