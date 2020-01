Volles Programm Im Anker-Saal von Januar bis März

Oscar-Filme, Fritz Egner, Weltmusik, Wienerlied, Valentins-Amüsement und Achternbusch

BURGHAUSEN. Die Komödie „Und wer nimmt den Hund?“ mit Martina Gedeck und Ulrich Tukur am 5. Januar und die Musikerbiografie „Marianne & Leonard – Words of Love“ am 6. Januar (jeweils 11 Uhr) eröffnen den Reigen besonderer Kino-Highlights.

Rund um die Oscarverleihung am 9. Februar stehen Oscar-Kandidaten und -favoriten wie Marriage Story, The Farewell, Leid und Herrlichkeit, Parasite und der neue Tarantino-Streifen Once upon a time … in Hollywood auf dem Programm. Auch die besten Filme der bekannten Festivals, wie etwa Deutschstunde, Gelobt sei Gott, Die zwei Päpste, Porträt einer jungen Frau in Flammen, Lara und viele mehr sind Teil des Frühjahrsprogramms.

Einblicke in das Leben besonderer Künstler bekommt der Kinobesucher bei den Musik- und Künstlerdokumentationen „Pavarotti“ oder „Peter Lindbergh - Women’s Stories“. Passend zur Jazzwoche dreht sich auch im Ankersaal mit Dokus und Spielfilmen über Miles Davis, Aretha Franklin oder den Tänzer Rudolf Nurejew alles um die Welt der Musik.

Die Filmklassiker und Komödien „Kehraus“, „Lieber Antoine als gar keinen Ärger“, „B12 - Gestorben wird im nächsten Leben“, „Schmucklos“ und „Happy Ending – 70 ist das neue 70“ runden das Programm ab.

Neu sind die Reihen „Fremdsprachiger Film“ und „Wunschfilm“. Sie ermöglichen Sprachfans neueste Filme in Originalsprache zu sehen. Den Auftakt machen die beiden Oscar-Filme „The Irishman“ in englischer und „Leid und Herrlichkeit“ in spanischer Sprache. Wer schon einen bestimmten Film mal wieder auf der Kinoleinwand sehen wollte, kann sich im Rahmen von „Wunschfilm“ an das Kulturbüro wenden oder das im Anker bereitliegende Formular ausfüllen.

Bunt gemischt ist auch das Konzert- und Veranstaltungsprogramm: Ankathie Koi gibt am 9. Januar ihr Nachholkonzert; gefolgt von Manuel Randi & Marco Stagni (18. Januar), bekannt vom „Herbert Pixner-Projekt“; dem österreichischen Weltmusik-Ensemble Alma (28. Februar); dem kultigen Wiener Liedermacher Voodoo Jürgens (7. März), den die Süddeutsche Zeitung als Entertainer-Jahrhunderttalent bezeichnet und dem Mühldorfer Ensemble The BassMonsters (28. März).

„Geschichten zur Winterzeit“, vorgetragen von Schauspieler Gerd Anthoff und eine Lesung mit Axel Hacke, der in Burghausen als äußerst amüsanter, aber auch philosophischer Autor bestens bekannt ist, sind zwei literarische Saisonhighlights.

Nach vielen Jahren ist auch Bettina Mittendorfer wieder zu Gast in Burghausen. Die Schauspielerin, die für ihre Rolle in der Kinokomödie „Ein ganz heiße Nummer“ mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet wurde, kommt gemeinsam mit Musikerin Barbara Dorsch in den Ankersaal. In ihrem Programm „Mensch sein!“ erzählen und spielen die beiden Geschichten und Lieder aus Wirtshäusern und Biergärten, geschrieben von bayerischen Autoren wie Oskar Maria Graf, Lena Christ oder auch Heinrich Lautensack.

Rund um den Valentinsball im Stadtsaal begibt man sich bei den Valentins-Lichtspielen mit Filmen, Live-Musik und musikalisch-artistischem Entertainment mit Kathi Winklbauer und Vaudeville-Artisten auf eine glamouröse Reise in die Goldenen 20er.

Herbert Achternbusch gilt als provokanter Künstler und avantgardistischer Filmemacher. Das Haus der Fotografie widmet ihm in Kooperation mit dem Ankersaal eine Retrospektive. Die Fotografin und Autorin Barbara Gass hat Achternbusch über 30 Jahre mit ihrer Kamera begleitet und war als Schauspielerin und Setfotografin bei vielen Dreharbeiten dabei. Die dabei entstandenen Fotografien zeigt sie in einer Ausstellung im Haus der Fotografie (ab 14. März). Begleitend werden im Ankersaal Schlüsselwerke Achternbuschs, wie etwa „Das Andechser Gefühl“ und „Bierkampf“ gezeigt (14. und 15. März).

„Demenz Spezial“ ist der Titel einer Veranstaltungsserie mit Film, Vortrag und Figurentheater, die sich in Zusammenarbeit mit der Bürgerinsel allesamt mit Fragen rund um die Erkrankung auseinandersetzen (16. und 19. Januar in Bürgerhaus und Ankersaal).

Der erste Burghauser Comedy- und Kabarettpreis „Der goldene Anker“ lässt an mehreren Abenden jeweils fünf Comedians auftreten. Danach ermitteln eine Jury und das Publikum den Gewinner des Abends. Die Sieger der jeweiligen Vorentscheide treten im großen Jahresfinale am 19. September gegeneinander um den ersten Burghauser „Goldenen Anker“ an.

TV- und Radio-Urgestein Fritz Egner Fritz Egner ist seit vier Jahrzehnten auf Du und Du mit den Größen der Musikgeschichte. Im Ankersaal erzählt er von seinen Begegnungen mit Superstars wie James Brown, Prince, Diana Ross, Lionel Richie und vielen weiteren Berühmtheiten der Soul- und Popmusik.

Auch die BANFF Mountain Film Festival-Tour macht am 13. März Halt in Burghausen und zeigt die besten Filme des renommiertesten Outdoorfilm-Festivals der Welt.

Der bereits 17. OMV Poetry Slam geht am 27. März über die Bühne und gibt jungen Slammern eine Möglichkeit, ihre Texte zu präsentieren. Egal ob Lyrik, Storytelling oder Rap – egal ob lustig oder ernst, die Slammer lesen ihre Texte nicht einfach, sie machen sich selbst mit ihrer Performance zum lebenden Gedicht.

Karten für die Filme gibt es, wenn nicht anders angegeben, nur an der Abendkasse. Tickets für die übrigen Veranstaltungen im Bürgerhaus, bei der Burghauser Touristik GmbH und Inn-Salzach-Ticket.

Detaillierte Infos zum Programm unter www.ankersaal.de.