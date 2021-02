Am 28. Februar Gemeindeversammlung der Christuskirche findet online statt

Einmal jährlich bespricht sich die Gemeinde der Christuskirche Straubing über wichtige Themen, die alle betreffen. Das wird am Sonntag, 28. Februar, um 11.30 Uhr geschehen.

Straubing. Heuer geht es besonders um zwei Fragen. Wie wird der Wechsel in der Stelle des geschäftsführenden Pfarrers vollzogen und was wird es für Auswirkungen haben? Und wann werden die Räume im neuen Pfarramt, beziehungsweise in den Sozialwohnungen bezugsfertig sein? Es sind aber auch andere Themen möglich und können angesprochen werden.

Da heuer wegen der Beschränkungen keine Gemeindeversammlung in der Kirche stattfinden kann, hat sich der Kirchenvorstand zu einer Versammlung über das Internet entschlossen. Dazu werden die Gemeindeglieder gebeten, sich im Pfarramt per Mail zur Versammlung anzumelden. Dann erhält man einen Link beziehungsweise die Zugangsdaten zu dem Treffen. Der Termin ist so gewählt worden, dass man vorher den Gottesdienst von 9 bis 10.30 Uhr gut besuchen kann.