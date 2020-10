Straubinger Religionsgespräch Juden, Christen und Muslime reden über ihre Religion

Zum 15. Straubinger Religionsgespräch laden am Donnerstag, 15. Oktober, um 19 Uhr, 30 Vertreter der drei großen monotheistischen Religionen ein. Auf Grund der besonderen Bedingungen der Pandemie ist der Veranstaltungsort dieses Mal der Rittersaal der Stadt Straubing im Herzogschloss. Da die Plätze aber dennoch begrenzt sind, bitten die Veranstalter um Anmeldung bei der Katholischen Erwachsenenbildung per Mail an info@keb-straubing.de oder unter der Telefonnummer 09421/ 3885.

Straubing. „Jerusalem – Rom – Mekka“ ist dieses Mal das Thema. Alle drei Städte sind besondere Orte für die drei großen monotheistischen Religionen. Warum das so ist und was das für die Gläubigen bedeutet, soll an diesem Abend deutlich werden. Und warum die Protestanten hier eine Ausnahme machen und einen solchen besonderen Ort nicht kennen, wird ebenfalls Thema sein. Wie immer werden Rabbiner Mendel Muraiti, Vertreter der türkisch-islamischen Gemeinde und Pfarrer Heinrich Weber für die Christen in das Thema einführen. Dann werden die Besucher die Möglichkeit haben, ihre Fragen zu stellen, beziehungsweise auch über sich und ihren Glauben Auskunft zu geben. Pfarrer Hasso von Winning moderiert wie gewohnt den Abend.

Neu ist, dass die Religionsgespräche jeweils mit einem Impuls der gastgebenden Religion eröffnet werden soll. Das übernimmt an diesem Abend Pfarrer Heinrich Weber von der katholischen Kirche, auch wenn aus Pandemiegründen der Ort ein neutraler sein muss. Das ‚gemeinsame Straubinger Bekenntnis‘ – eine Erklärung zum guten Zusammenleben der Religionen in Respekt und Toleranz – steht dann am Ende des Abends als gemeinsames Zeichen der drei großen monotheistischen Religionen. Ziel ist es, trotz der Unterschiede zu einem gegenseitigen Verstehen und einem freundschaftlichen, ja fast heiteren Miteinander zu finden, so wie es bei den bisherigen Religionsgesprächen möglich war. Alle Interessierten und Dialogbereiten, gleich welcher Religion oder Weltanschauung, sind herzlich eingeladen.

Als Idee bei diesen ‚Religionsgesprächen’ steht die Einsicht Pate, dass Angehörige der verschiedenen Religionen nicht übereinander, sondern miteinander reden wollen und sich nicht gegeneinander ausspielen lassen. In loser Folge werden eine Reihe von Themen des Glaubens angesprochen. Reihum ist immer eine Religion Gastgeberin, dieses Mal die evangelische Gemeinde der Christuskirche.