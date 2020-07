Kultur Über 600.000 Euro aus dem Entschädigungsfonds für Filialkirche St. Johannes der Täufer in Laberweinting

Foto: 123rf.com

Die Sanierung der Filialkirche St. Johannes der Täufer in Eitting, einem Ortsteil im niederbayerischen Laberweinting, wird mit 610.000 Euro aus dem Entschädigungsfonds unterstützt. Das gab Kunstminister Bernd Sibler am Mittwoch, 8. Juli, in München bekannt.