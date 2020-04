Corona-Krise Ostergottesdienste der Christuskirche Straubing online feiern

Foto: Danko N/123rf.com

Ostern fällt trotz der Corona-Krise nicht aus. Die Christuskirche in Straubing feiert dennoch Gottesdienste. Natürlich nicht in dem Kirchengebäude in der Bahnhofstraße, aber mit den Gemeindegliedern, die zu Hause mitfeiern. Dazu haben die Mitarbeiter einen Gottesdienst zu Karfreitag und einen Gottesdienst zum Ostersonntag aufgezeichnet.