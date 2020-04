Christuskirche Weiße Tücher an Ostersonntag in Straubing

Als die Jünger an Ostern zum Grab gingen, fanden sie es offen und leer. Nur die Leinenbinden lagen dort, in die der Leichnam Jesu eingewickelt war. Sorgsam aufgerollt waren sie, ein sichtbarer Ausdruck für das, was geschehen war und was der Engel den Frauen gesagt hatte: „Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden.“

Straubing. Wegen der Corona-Krise kann die Christuskirche Straubing in diesem Jahr Ostern nicht wie gewohnt im Gottesdienst feiern, in einer Kirche. Aber keine Krise der Welt kann Gläubige daran hindern, ihrem Glauben Ausdruck zu verleihen. Die Christuskirche Straubing lädt deshalb ein, ein Zeichen für den gemeinsamen Osterglauben an die Auferstehung zu setzen: „Wir bitten Sie, hängen Sie am Ostersonntag mit der aufgehenden Sonne weiße Tücher in die Fenster Ihrer Wohnungen und Häuser, an die Balkone, Gartenzäune oder Garagentore, wo immer es andere sehen können: Wir glauben, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist. Wir glauben, dass auch auf uns neues Leben wartet, trotz des Todes. Setzen Sie ein sichtbares Zeichen des Vertrauens, das stärker ist als der Tod. Setzen Sie ein Zeichen der Hoffnung, dass der Glaube auch stärker als diese Krise ist. Ostern fällt nicht aus! Ostern wird in der Stadt sichtbar, auch wenn die Kirchen geschlossen bleiben! Weiß ist die Farbe von Ostern. Weiß ist das Licht. Weiß ist die Summe aller Farben. Weiß ist die Farbe des Lebens!“

Vor 75 Jahren, Ende April 1945, hingen auch in Straubing und den Dörfern ringsum weiße Fahnen und Tücher an den Häusern. War es damals ein Zeichen für die Kapitulation am Ende eines sinnlosen Krieges, so soll es in diesem Jahr ein Zeichen der Kapitulation des Todes gegen das Leben sein. Das Leben ist stärker als der Tod. „Zeigen wir das, indem wir an Ostern weiße Tücher an unsere Häuser hängen. Zeigen wir damit unsere Verbundenheit im Glauben und unsere Solidarität in diesen schwierigen Zeiten. Und feiern wir Jesus Sieg für das Leben, an Radio und Fernseher, im Internet, in unserer Hausgemeinschaft – und ja, auch in den Kirchen.“