Im „Club“ wird eifrig geplant Vorbereitungen für Jugendwallfahrt 2020 am Bogenberg laufen auf Hochtouren

Das Vorbereitungsteam Namens „Club“ für die Jugendwallfahrt auf dem Bogenberg plant derzeit eifrig die Jugendwallfahrt auf dem Bogenberg. Die Jugendwallfahrt findet nächstes Jahr am 09. Mai statt. Als Motto wurde „Mehrweg? Mehr Weg? Mehr weg?“ festgelegt.

STRAUBING-BOGEN Der Wallfahrtsgottesdienst findet um 16:30 Uhr statt. Diesjähriger Hauptzelebrant ist Pfarrer Jakob Hoffmann aus der Pfarrei Sankt Jakob in Straubing. Weiter findet auch wieder die Pilgerwanderung von Bogen statt. Hierzu treffen sich alle Teilnehmer auf dem Stadtplatz in Bogen, wo um 15:45 Uhr gemeinsam das letzte Stück zum Bogenberg gepilgert wird. Die extra für die Jugendwallfahrt erstellten Pilgerhefte können in der Jugendstelle Straubing (Albrechtsgasse 47) bestellt werden. Nach dem Gottesdienst gibt es wieder ein umfangreiches Verpflegungs- und Abendprogramm. Zur Jugendwallfahrt sind wieder alle Jugendlichen und Jugendgruppen herzlich eingeladen.

Der Club setzt sich aus den Organisatoren dem Kreisverband der Katholischen Landjugend Bewegung (KLJB) Straubing-Bogen, dem Kreisverband des Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Straubing-Bogen, dem Stadtverband des Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Straubing, der Katholischen Jugendstelle Straubing und freiwilligen Helfern zusammen. Wer mitgestalten möchte ist herzlich eingeladen und kann sich in der katholischen Jugendstelle unter 09421 10613 oder per Mail straubing@jugendstelle.de melden. Auf der Facebookseite „Die Jugendwallfahrt auf den Bogenberg“, auf der Homepage „jugendwallfahrt-bogenberg.de“ und auf dem Instagramprofil „Jugendwallfahrt_Bogenberg“ gibt es laufend aktuelle Infos zur Planung. Die nächste Sitzung des gesamten Planungsgremiums findet am 20. Februar 2020 um 18:00 Uhr in der Katholischen Jugendstelle (Albrechtsgasse 47) in Straubing statt. Interessierte sind herzlich eingeladen.