Simplify your future Werner Tiki Küstenmacher kommt zu einem Kommentargottesdienst nach Straubing

Werner Tiki Küstenmacher, Theologe, Bestsellerautor und Karikaturist mit einer seiner Comic-Figuren (Foto: Küstenmacher)

Am Donnerstag, den 6. Februar 2020 wird um 19 Uhr im nächsten Kommentargottesdienst in der Christuskirche in Straubing ein sehr persönliches Thema angesprochen: Simplify your future – frisst Angst die Seele auf?