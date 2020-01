Besondere Führung Synagoge und jüdisches Leben in Straubing

(Foto: Scharrer)

Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Straubing lädt zusammen mit der Israelitischen Kultusgemeinde und der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Niederbayern ein zu einer besonderen Führung in der Straubinger Synagoge mit anschließender Gelegenheit zum Austausch über jüdisches Leben der Gegenwart in Straubing und zu fragen, was Sie zum Thema Jüdischer Glaube interessiert.