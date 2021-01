Am Faschingswochenende KLJB Nittenau bietet Cocktail-Lieferservice an

Bei der KLJB Nittenau ist trotz der Corona-Pandemie kein Stillstand. Bis Montag, 8. Februar, können per WhatsApp Cocktails für das Faschingswochenende bestellt werden.

Nittenau. Das Faschingswochenende vom 12. bis zum 14. Februar wäre auch dieses Jahr wieder voller Veranstaltungen – hätte Corona den Feierwütigen 2021 keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Die KLJB Nittenau hat sich darum etwas einfallen lassen, um den Menschen in Nittenau und Umgebung den Abend zu versüßen: Bis zum 8. Februar können per WhatsApp-Nachricht an die Nummer 01579/ 2399353 für den 12. bis 14. Februar Caipirinha und Cuba Libre für jeweils fünf Euro sowie ein alkoholfreier Saftcocktail für 4,50 Euro bestellt werden.

Die Getränke werden am gewählten Liefertag von 17 bis 20.30 Uhr direkt an die Haustür geliefert. Die Zubereitung und Lieferung erfolgen sicher und unter Einhaltung aller Corona-Regeln. Die Lieferung erfolgt in Nittenau (Stadt) und Bergham ohne Mindestbestellwert. Im Umkreis von 15 Kilometern fällt ein Mindestbestellwert von 20 Euro an. Größere Entfernungen werden nach Absprache angeboten.