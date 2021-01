„Markantes Wahrzeichen“ Über 1,3 Millionen Euro aus dem Entschädigungsfonds für die Basilika St. Martin in Amberg

Foto: 123rf.com

Die Sanierung der katholischen Stadtpfarrkirche St. Martin in Amberg wird mit 1.345.000 Euro aus dem Entschädigungsfonds unterstützt. Das gab Kunstminister Bernd Sibler am Freitag, 15. Januar, in München bekannt.