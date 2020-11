Neunburg vorm Wald Andachten statt Gottesdienste in der Lockdown Zeit – dafür auch für Zuhausebleibende

Der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Neunburg vorm Wald hat beschlossen, dass in der Zeit des Lockdowns ab 8. November keine Gottesdienste in gewohnter Form stattfinden. Dafür wird ein Konzept ausprobiert, das auf alle Gemeindeglieder mitversorgen will, die in dieser schwierigen Zeit Kontakte vermeiden wollen.