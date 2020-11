Pandemie KLJB Nittenau organisiert eine Live-Übertragung der „Nacht der Lichter“

Kerzenschein und Lieder – das macht die Nacht der Lichter aus. Foto: Melanie Flemme

Wegen Corona kann die „Nacht der Lichter“ im Regensburger Dom nicht in gewohnter Weise stattfinden. Die KLJB Nittenau organisiert eine Live-Übertragung in der Stadtpfarrkirche in Nittenau.