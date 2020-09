Corona-konform Die Pfarrei St. Vitus in Burglengenfeld feierte mit 45 Erstkommunionkindern

Klasse 4a. Foto: Sabrina Hirschberger

Am Sonntag, 27. September, durften 45 Erstkommunionkinder in der Pfarrei St. Vitus in Burglengenfeld erstmals zum Tisch des Herrn gehen.