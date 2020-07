Gottesdienst Burglengenfelder Firmlinge setzen ihre „Segel in den Wind Gottes“

Foto: Sabrina Hirschberger

„Setz dein Segel in den Wind Gottes“ – unter diesem Thema haben am Sonntag, 5. Juli, einige Firmlinge gemeinsam mit Pastoralreferent Konrad Kraus den Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Vitus in Burglengenfeld gestaltet.