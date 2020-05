Am Montag Landratsamt gibt Desinfektionsmittel für Kirchen und Glaubensgemeinschaften aus

Foto: 123rf.com

Das Landratsamt wird am Montag, 4. Mai, von 9 bis 15.30 Uhr, bei der Bundespolizei in Schwandorf, Weinbergstraße 47, an Kirchen und Glaubensgemeinschaften eine Erstausstattung an Händedesinfektionsmittel ausgeben.