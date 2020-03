Auf Grund des Coronavirus hat der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Neunburg beschlossen, bis Ostern alle öffentlichen Veranstaltungen der Evangelischen Kirchengemeinde mit sofortiger Wirkung abzusagen.

Neunburg vorm Wald. Die Gottesdienste finden wie gewohnt statt. Die Abendmahlspraxis wird dementsprechend angepasst, statt dem Gemeinschaftskelch werden kleine Einzelkelche verwendet.

Die Kirchengemeinde bittet um Verständnis. Bei Fragen kann man sich an Pfarrer Beck unter der Telefonnummer 09672/ 91350 oder per Mail an pfarramt@neunburg-evangelisch.de wenden.