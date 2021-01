Einblicke „Don Bosco Zentrum Regensburg“ feiert digitales Fest

Normalerweise feiert das „Don Bosco Zentrum Regensburg“ rund um den 31. Januar mit Freunden und Förderern das „Don Bosco“-Fest. Weil das dieses Jahr nicht im gewohnten Rahmen möglich ist, gibt es vom 31. Januar bis zum 7. Februar eine „Don Bosco“-Festwoche online.

Regensburg. Auf der Homepage der Einrichtung im Internet unter www.donboscoregensburg.info gibt es in dieser Zeit viele Extras zu entdecken: zum Beispiel Einblicke in das Leben und den Alltag der Wohngruppen, einen virtuellen Rundflug über das Gelände der Einrichtung oder ein Preisrätsel mit Fragen rund um Regensburg und Don Bosco.

Ein reales „Don Bosco“-Fest mit echten Begegnungen, Austausch und offenen Türen im „Don Bosco Zentrum“ wird im Mai nachgeholt, wenn es die Coronalage dann zulässt.

Das Don Bosco Fest wird traditionell in allen Einrichtungen der Salesianer Don Boscos rund um den Gedenktag des heiligen Johannes Bosco (31. Januar) gefeiert. Als Priester und Erzieher kümmerte er sich Mitte des 19. Jahrhunderts um benachteiligte Jugendliche und gründete den Orden der Salesianer Don Boscos. Er und seine Mitarbeiter schufen in der ganzen Welt Einrichtungen wie Schulen, Werkstätten, Internate und Jugendzentren, um jungen Menschen vor allem in schwierigen Lebenslagen zu helfen. Heute ist daraus ein weltweites Netzwerk der Jugendhilfe entstanden, zu dem auch das „Don Bosco Zentrum Regensburg“ gehört.