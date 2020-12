Erster Weihnachtstag Bischof Voderholzer zur „konkreten Menschheit Jesu als männliches Wesen“

Foto: Armin Hofbauer/Bischöfliche Pressestelle

„Gott ist Fleisch geworden“ – das ist die zentrale Botschaft von Weihnachten. Das hat Bischof Dr. Rudolf Voderholzer in seiner Predigt am Weihnachtstag im Regensburger Dom gesagt. Menschwerdung, das sei konkret nur als Mann oder als Frau möglich. Dass Christus ein Mann war, habe Konsequenzen für die Zuordnung des Weiheamtes in der Kirche.