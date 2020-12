Bistum Regensburg Viele Pfarreien übertragen die Feier der Heiligen Messe an den Weihnachtsfeiertagen live im Internet

Zahlreiche Pfarreien im Bistum Regensburg übertragen die Feier der Heiligen Messe an den Weihnachtsfeiertagen live im Internet.

Regensburg. Aufgrund der ab 21 Uhr geltenden Ausgangssperre können die Christmetten am Heiligen Abend nicht öffentlich gefeiert werden. Für alle Gläubigen, die aus besagten oder persönlichen Gründen an der Feier der Heiligen Messe nicht teilnehmen können, ist die Übertragung in das Internet eine gute Möglichkeit, sich innerlich der Feier anzuschließen. Die Hauptabteilung Seelsorge im Bistum hat eine Liste mit allen Gottesdienstangeboten (soweit diese von den Pfarreien gemeldet wurden) vom 24. Dezember bis einschließlich 6. Januar zusammengestellt. Die Liste der Feiern wird laufend aktualisiert. Sollte das Angebot einer Pfarrei dort nicht verzeichnet sein, empfehlen wir, sich auf deren Homepage zu informieren.