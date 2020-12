Adventszeit Das „Friedenslicht aus Bethlehem“ im Landratsamt angekommen

Am Dienstag ist das Friedenslicht im Landratsamt Regensburg angekommen und wurde sofort wieder weitergetragen. Foto: Beate Geier

Seit 1986 wird das Friedenslicht jedes Jahr von einem Kind an der Flamme der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet und von dort in einer Lichtstafette als Symbol der Hoffnung und des Friedens in der ganzen Welt verteilt. Am Dienstag, 15. Dezember, ist das Friedenslicht im Regensburger Landratsamt angekommen.