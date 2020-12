Die Neupfarrkirche in Regensburg ist die erste Station einer ganzen Reihe von Andachten, die im Rahmen des Ersten Ökumenischen Krippenweges gehalten werden. Regionalbischof Klaus Stiegler wird dort am Samstag, 5. Dezember, um 11 Uhr, eine Andacht feiern.

Regensburg. Musikalisch begleitet wird er von Kirchenmusikdirektor Roman Emilius. In der Neupfarrkirche, wie auch bei den folgenden Andachten, gelten die entsprechenden Hygienestandards.

Die weiteren Andachten werden gehalten von Bischof Dr. Rudolf Voderholzer am Samstag, 12. Dezember, um 11 Uhr, im Dom St. Peter, von Dekan Jörg Breu am Samstag, 19. Dezember, um 11 Uhr, im Alumneum und am Samstag, 2. Januar, um 11 Uhr, von Dekan Roman Gerl in der Niedermünsterkirche Regensburg.