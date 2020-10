Corona-Schutzmaßnahmen Regensburger Bischof dankt Ministerpräsident Markus Söder

Foto: Julia Wächter

„Sie tragen in dieser Krise eine schwere Verantwortung zum Wohl der Menschen und des Gemeinwesens.“ Mit diesen Worten spricht der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer in einem Brief an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder den politischen Entscheidungsträgern seinen Respekt und seine Anerkennung aus. Anlass des Schreibens sind die Corona-Schutzmaßnahmen, die die Ministerpräsidenten am Mittwoch, 28. Oktober, zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel gefasst hatten.