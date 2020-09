Kultur Kopie eines Altdorfer-Gemäldes an den Regensburger Bischof übergeben

Die Leitung der Brauerei Bischofshof hat Bischof Dr. Rudolf Voderholzer am Freitagvormittag im Ordinariat Regensburg ein bemerkenswertes Bild übergeben: Es zeigt die Anbetung des Christuskindes durch die Heiligen Drei Könige, und zwar in einer guten Kopie des Werkes von Albrecht Altdorfer (1480 bis 1535).

Regensburg. Geschäftsführerin Susanne Horn, Karl Beck, kaufmännischer Leiter, und Gerhard Aufleger, Leiter der Immobilienabteilung, brachten dem Regensburger Bischof die ansprechende Nachbildung, die im ehemaligen Domherrenhaus im Hof des Bischofshofs gehangen hatte. Geschäftsführerin Horn nannte das Gemälde „eine der erhabensten Darstellungen“. Albrecht Altdorfer hatte vor allem in Regensburg gewirkt. Die Übergabe des Werkes, über das sich der Bischof sehr freute, fand im Umfeld der Krippensammlung statt. Dr. Voderholzer erklärte das Bild : „Die drei Könige stehen für die Erdteile Europa (ausgestattet mit dem Pferd), Asien (Kamel) und Afrika (Elefant). Die Verschiedenheit der Könige verweist auf die Universalität des Heils. Demnach bewegen wir uns im Zusammenhang des Matthäusevangeliums.“ Bischof Voderholzer erinnerte daran, dass er angesichts von Corona und seiner verheerenden wirtschaftlichen Folgen in jüngerer Vergangenheit wiederholt auf die Not der Gastronomie hingewiesen hatte. Horn sagte, es sei eine deutliche Wiederbelebung zu spüren: „Der gute Sommer hat uns gut getan.“ Nun richten sich die Hoffnungen auf einen ansprechenden Herbst. Der Bischof lud die Gäste zu einer baldigen persönlichen Krippenführung ein.