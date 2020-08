Die Tradition lebt Dult-Gottesdienst mal ganz anders

Foto: Günter Staudinger

Zweimal jährlich – während der Dult – feiert man im Hahn-Zelt in Regensburg eine schöne Tradition. Seit vielen Jahren zelebriert Stadtdekan Roman Gerl die Heilige Messe im Festzelt der Familie Hahn. In diesem Jahr wird der Gottesdienst nicht wie gewohnt auf dem Dult-Platz, sondern am Sonntag, 13. September, um 10 Uhr im Sommergarten im Stadtpark Regensburg stattfinden.