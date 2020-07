KDFB Reinhausen Spende für Waisenkinder in Simbabwe und für des Neubau des Reinhausener Kinderhauses

Die Vorstandschaft des KDFB Reinhausen übergab an Stadtpfarrer Josef Eichinger einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro.

Regensburg. Trotz des Lockdowns, hervorgerufen durch Covid-19, hat sich der Frauenbund Reinhausen an der jährlichen Solibrot-Aktion des Diözesanverbandes Regensburg beteiligt. Ebenso wurde auch heuer unter doch erschwerten Bedingungen (Einhaltung der Corona-Bestimmungen) die Palmbüschelaktion am Palmsonntag durchgeführt.

Die Vorsitzende Ingeborg Renter freute sich, dass sie den Erlös der Spenden aus den beiden Aktionen in Höhe von 1.000 Euro an Stadtpfarrer Josef Eichinger, der die Aktivitäten als Geistlicher Beirat unterstützend begleitete, übergeben konnte. Davon werden 500 Euro für das Waisenhaus Emerald Hill in Simbabwe überwiesen und 500 Euro für den anstehenden Neubau des Kinderhauses St. Nikolaus gespendet.