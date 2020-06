Überraschende Entscheidung Papst emeritus Benedikt XVI. besucht seinen schwer kranken Bruder Georg Ratzinger in Regensburg

Georg Ratzinger. Foto: ce

Es ist ein überraschender Besuch am Krankenbett. Papst emeritus Benedikt XVI. flog am Donnerstagvormittag von Rom nach Bayern, um an der Seite seines schwer erkrankten 96-jährigen Bruders zu sein. Es ist vielleicht das letzte Mal, dass sich die beiden Brüder – Georg und Josef Ratzinger – in dieser Welt sehen.