Bereits am Vorabend von Christi Himmelfahrt am Mittwoch, 20. Mai, feiert Bischof Dr. Rudolf Voderholzer im Regensburger Dom St. Peter um 19 Uhr ein Bittamt für die Pfarreien der Stadt Regensburg mit Fürbitte für Bischof em. Manfred Müller zum Todestag.

Regensburg. Am Donnerstag, 21. Mai, feiert der Diözesanbischof in der Kathedrale um 10 Uhr ein Pontifikalamt mit anschließendem Gebetsgedenken für Bischof em. Manfred Müller in der Krypta. Alle Gläubigen sind recht herzlich zur Mitfeier eingeladen.

Die verfügbaren Sitzplätze im Dom sind gekennzeichnet. Alle Gläubigen werden gebeten, bereits beim Betreten des Gotteshauses einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.