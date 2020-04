Domspatzen Ein Mega-Chor als Hommage an alle, die in der Corona-Krise helfen

Foto: Regensburger Domspatzen

Vor zwei Wochen starteten die Regensburger Domspatzen ihre Mitsingaktion „1.000 Stimmen für die Helfer“. Viele Menschen sangen mit und filmten sich dabei. Mehr als 500 Videos gingen bei den Domspatzen ein. Nun ist das Video fertig. Es ist eine Hommage an alle Helferinnen und Helfer, die in der Corona-Krise für andere da sind, oft bis zur eigenen Erschöpfung: von der Pflegekraft über Mediziner, Politiker und Seelsorger bis hin zum Verkäufer an der Supermarktkasse.