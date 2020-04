Coronavirus Schutzmasken für die Pfarreien im Bistum Regensburg werden ausgeliefert

Foto: Jakob Schötz

Das Bischöfliche Ordinariat hat begonnen, Masken über die Dekanate an die Pfarrer zu verschicken. Eine erste Lieferung gehe am Mittwoch, 15. April, raus, so Generalvikar Michael Fuchs, der für das Tragen der Masken im öffentlichen kirchlichen Raum wirbt