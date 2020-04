Glaube in Corona-Zeiten Jüdische Gemeinde liefert Pakete für den „Sederabend“ nach Hause

Wie geht die Jüdische Gemeinde in Regensburg mit den Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus um und was bedeutet dies vor allem für ältere Mitglieder? Wir haben mit Ilse Danziger, der Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde, gesprochen.

Regensburg. „Wir stehen unmittelbar vor unseren Pessachfeiertagen, die mit bestimmten Speisegesetzen verbunden sind“, erzählt Ilse Danziger. Üblicherweise werden die ersten beiden Abende mit einem gemeinsamen „Sederabend“ in der Jüdischen Gemeinde begangen. Da werde an den Auszug aus Ägypten erinnert, gemeinsam gebetet und eben nach den Speisevorschriften gemeinsam gegessen. „Da dies in diesem Jahr nicht möglich ist, haben wir uns entschlossen, unseren, vor allen Dingen alleinstehenden, älteren Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, zu Hause einen ,Sederabend‘ zu organisieren“, so Danziger. Dazu seien 150 Pakete mit den jeweiligen Produkten vorbereitet und jeweils an die Mitglieder nach Hause geliefert worden.

Der Kontakt zu den Mitgliedern soll zu allen Gläubigen aufrecht erhalten werden – was gerade für ältere Mitglieder nicht so einfach zu bewerkstelligen ist. „Viele haben keinen Computer beziehungsweise WhatsApp. Für die jungen Leute ist das kein Problem. Sie können sich bei Bedarf einen Gottesdienst oder ähnliches ansehen, sogar die Kurzfassung eines ,Sederabends‘ wird von dem jungen Rabbiner Dray über Youtube gezeigt“, erzählt Danziger.

Die Jüdische Gemeinde geht davon aus, dass auf jeden Fall im April noch kein Gebet in der Synagoge stattfinden kann. Ebenso mussten sämtliche Führungen vorerst bis Ende April abgesagt werden, wie genau das im Mai gehandhabt werden kann, wird sich noch ergeben. Die jüdischen Gemeinden in Bayern sind besonders während der Corona-Krise alle miteinander vernetzt.