Corona-Pandemie Katholische Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen in Fernsehen und Hörfunk – Kirche.tv bietet Übersicht

Foto: 123rf.com

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und mehrere private Sender haben angesichts der weltweiten Corona-Pandemie die Angebote von Gottesdienstübertragungen in Fernsehen und Hörfunk an den Kar- und Ostertagen ausgeweitet. Neben den ARD-Rundfunkanstalten und dem ZDF bieten vor allem die Sender EWTN, k.TV und NB-TV Gottesdienste an.