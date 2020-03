Live im Internet und Fernsehen Sonntagsmesse mit Bischof Rudolf Voderholzer im Regensburger Dom

Am vierten Fastensonntag, 22. März, feiert Bischof Dr. Rudolf Voderholzer um 10 Uhr die Heilige Messe im Regensburger Dom St. Peter. Zur Eindämmung des Covid-19-Virus wird das Pontifikalamt nicht öffentlich gefeiert.

Regensburg. Der Gottesdienst wird aber zeitgleich als Livestream im Internet unter www.bistum-regensburg.de und im Youtube-Kanal des Bistums Regensburg übertragen. Alle Gläubigen sind eingeladen, die Messe auf diesem Wege mitzufeiern.

Pfarrer Christian Burkhardt, Leiter der Gehörlosenseelsorger, übersetzt während des Gottesdienstes alle Texte simultan in Gebärdensprache. So können alle gehörlosen Gläubigen von Zuhause aus an der Heiligen Messe teilnehmen.

Ein Kantor sowie Domorganist Prof. Franz Josef Stoiber gestalten die liturgische Feier musikalisch.