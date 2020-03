Livestream aus dem Dom Heilige Messe wird auch im Internet übertragen

In den letzten Wochen ist das Coronavirus auch in Teilen der Diözese Regensburg angekommen. Die Maßnahmen der staatlichen und kommunalen Behörden haben inzwischen auch kirchliche Einrichtungen und Gemeinschaften erfasst.

Regensburg. „Was die medizinische und epidemologische Einschätzung des Virus anbetrifft, müssen wir uns auf die entsprechenden Fachleute verlassen. Sie mahnen uns mit Ernst zu einigen Verhaltensänderungen, geben aber keinen Grund zur Angst oder gar zur Panik. Dies gilt erst recht mit Blick auf unseren Glauben: Er schenkt uns das Vertrauen in Gott, den Vater aller Menschen, und treibt uns gleichzeitig an zur verantwortungsvollen und vernünftigen Vorsicht und Rücksicht auf sich selbst und den Nächsten“, so das Bistum Regensburg.

Die Feier der Heiligen Messe im Regensburger Dom wird ab Sonntag, 15. März, bis einschließlich Ostersonntag auch als Livestream im Internet übertragen. Das Angebot richtet sich an alle Menschen, die krankheitsbedingt oder aus persönlichen Gründen nicht an der Feier der Heiligen Messe teilnehmen können und auf diesem Wege den Feiern beiwohnen möchten. Grundsätzlich gilt aber: Die Regensburger Kathedrale St. Peter ist weiterhin geöffnet. Alle Gläubigen sind recht herzlich zur Mitfeier der Heiligen Messe eingeladen. Alle Besucher des Regensburger Doms werden um eine verstärkte Handhygiene gebeten. Allen Gläubigen empfiehlt das Bistum derzeit das Unterlassen der Handreichung beim Friedensgruß und bitten um Verzicht der Mundkommunion. Die Weihwasserbecken im Dom wurden mittlerweile geleert.

Folgende Feiern im Hohen Dom zu Regensburg werden via Livestream im Internet unter www.bistumregensburg.de übertragen:

Sonntag, 15. März, 10 Uhr: Dritter Fastensonntag mit Generalvikar Prälat Michael Fuchs

Sonntag, 22. März, 10 Uhr: Fastensonntag mit Domkapitular Dr. Josef Ammer

Sonntag, 29. März, 10 Uhr: Passionssonntag mit Domkapitular Dr. Roland Batz

Sonntag, 5. April, 10 Uhr, Palmsonntag: Feier des Einzugs Christi in Jerusalem mit Bischof Dr. Rudolf Voderholzer

Montag, 6. April, 17 Uhr: Missa chrismatis mit Erneuerung der Bereitschaftserklärung zum priesterlichen Dienst und Feier der Ölweihe mit Bischof Dr. Rudolf Voderholzer

Donnerstag, 9. April, 19.30 Uhr, Gründonnerstag: Missa vespertina mit Fußwaschung mit Bischof Dr. Rudolf Voderholzer

Freitag, 10. April, 15 Uhr, Karfreitag: Feier vom Leiden und Sterben Christi mit Bischof Dr. Rudolf Voderholzer

Samstag, 11. April, 21 Uhr: Feier der Osternacht, Pontifikalamt mit Bischof Dr. Rudolf Voderholzer

Sonntag, 12. April, 10 Uhr: Hochfest der Auferstehung des Herrn, Pontifikalamt mit Erteilung des Päpstlichen Segens mit Bischof Dr. Rudolf Voderholzer

Ab sofort und vorerst bis Sonntag, 19. April, werden alle öffentlichen Führungen im Dom St. Peter, im „document niedermünster“, in St. Jakob, St. Emmeram und im Domschatz ausgesetzt.