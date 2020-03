In der Neupfarrkirche Taizé-Abend mit Myanmar-Vortrag

Am Freitag, 20. März, um 18 Uhr, lädt die Neupfarrkirche Regensburg wieder zum Taizé-Gebet ein. Jugendliche der Gemeinde bereiten schon seit längerem diese ökumenischen Gebetsabende vor. Lesungen, Lieder aus Taizé, Gebete und Stille prägen diese Zusammenkünfte. Bei einem kleinen Imbiss im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich gegenseitig auszutauschen.

Regensburg. Gerade junge Menschen fühlen sich angesprochen. So waren die Firmlinge der katholischen Pfarrei Herz Jesu beim letzten Taizé-Abend begeistert. Am 20. März werden die Konfirmanden der Neupfarrkirche die Andacht vorbereiten – und, ganz besonders aufregend, danach in der Kirche übernachten. Nur die Kerzen am Weltleuchter werden etwas Licht spenden, von draußen dringen die Geräusche der Stadt bei Nacht in die leere Kirche, später die Dämmerung des hereinbrechenden Tags. Für die Konfirmanden jedes Jahr ein beeindruckendes Erlebnis!

Nach der Taizé-Andacht am 20. März wird außerdem Diakon Hans Köhler über das Fotovoltaik-Projekt in Myanmar berichten. Seit mehreren Jahren schon reist Hans Köhler mit seinem Team in abgelegene Regionen dieses Landes und installiert zusammen mit heimischen Fachleuten auf Krankenhäusern Fotovoltaik-Anlagen. Damit erhalten die Hospitäler eine sichere Elektrizitätsversorgung – und die Ärzte sind bei den häufigen Ausfällen der öffentlichen Stromversorgung nicht mehr darauf angewiesen, beim Licht von Taschenlampen oder Handys zu operieren.