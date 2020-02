Feier in St. Johann Erwachsene bereiten sich auf die Taufe vor

Am ersten Fastensonntag, 1. März, findet um 15 Uhr in der Regensburger Stiftskirche St. Johann die diözesane Feier der Zulassung zur Taufe statt.

Regensburg. Dreizehn Frauen und Männer aus dem ganzen Bistum – darunter auch eine Familie –, die sich in den letzten Monaten auf die Taufe vorbereitet und sich bewusst für den katholischen Glauben entschieden haben, werden in diesem Gottesdienst von Bischof Dr. Rudolf Voderholzer namentlich vorgestellt und gesegnet.

An Ostern dann werden die Katechumen die Sakramente der Taufe, Firmung und Eucharistie empfangen und so in die Kirche aufgenommen.

Zur Mitfeier dieses besonderen Gottesdienstes sind alle Gläubigen herzlich eingeladen.