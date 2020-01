Lesung aus „Die frühen Christen“ Irritierendes und Beeindruckendes von fremden Vorfahren

(Foto: C.H.Beck)

Oft werden sie in Predigten zitiert – die frühen Christen. Sie sind Idealbild und Projektion für heutige Visionen von Christsein. In einer Lesung aus dem Buch „Die frühen Christen. Von den Anfängen bis Konstantin“ mit Gespräch mit Prof. Dr. Hartmut Leppin am Donnerstag, 9. Januar 2020, um 19 Uhr im Evangelischen Bildungswerk Regensburg dreht sich alles um die „fremden Vorfahren“.