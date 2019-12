Weihnachtsfeier der Caritas Gemeinsam ist man weniger einsam

Zahlreiche obdachlose oder alleinstehende Menschen besuchten die Weihnachtsfeier der Caritas und feierten gemeinsam mit Bischof Rudolf einen stimmungsvollen Heiligabend.

REGENSBURG „Jesus lädt uns ein, die Ordnung des Unmenschlichen zu beenden, einfach Schluss zu machen mit dem, was uns nicht gemäß ist, was den Menschen schadet. Wer den Mut dazu findet, wird Erlösung erfahren“, sagte Diözesan-Caritasdirektor Michael Weißmann bei der Christmesse in der Kirche St. Emmeram. Zahlreiche obdachlose, von Armut betroffene oder alleinstehende Menschen waren gekommen, um gemeinsam Heiligabend zu verbringen. Bei der anschließenden Weihnachtsfeier im Speisesaal der Fürstlichen Notstandsküche ging Weißmann auf den Sinn des Weihnachtsfestes ein und betonte: „Wir als Gemeinschaft, die wir heute hier zusammen feiern, bekommen einen schönen und feierlichen Rahmen geboten. Und wir sind eingeladen, ihn auch zu füllen, ein Bild zu gestalten. Mit der Christmette haben wir begonnen. Nun wollen wir miteinander singen, Texten lauschen, die unser Herz anrühren, aber auch gesellig zusammen sein und gemeinsam essen.“

Die Weihnachtsfeier für Obdachlose ist eine der bedeutendsten Veranstaltungen der karitativen Arbeit im Jahresverlauf. Denn an Heiligabend spüren Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, ihre Einsamkeit oft besonders schmerzlich. „Heiligabend ist für die meisten Menschen ein sehr emotionaler Tag. Kindheitserinnerungen werden wach, viele Gefühle kommen hoch“, sagt Tobias Mehrbrey, Referent für besondere Lebenslagen bei der Caritas Regensburg.

Deshalb bietet die Caritas seit vielen Jahren das gemeinsame Weihnachtsfest an. Los ging es auch in diesem Jahr mit der Christmesse in der Kirche St. Emmeram, die der Diözesan-Caritasvorsitzende Dr. Roland Batz und der Diözesan-Caritasdirektor Michael Weißmann zelebrierten. Im Anschluss an die heilige Messe gab es im Speisesaal der Fürstlichen Notstandsküche eine besinnliche Weihnachtsfeier – mit Musik und einem festlichen Essen. Auch Bischof Dr. Rudolf Voderholzer war bei der Feier dabei, um mit Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, ins Gespräch zu kommen. Natürlich fehlte auch die Bescherung nicht: Jeder Besucher durfte ein Geschenk öffnen, das Mitglieder aus der Pfarrgemeinde Sinzing zu diesem besonderen Anlass gepackt und gespendet hatten.